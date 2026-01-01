Désir… Désirs Clubbing et Performances

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 22:00:00

fin : 2026-01-24 06:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Nuit de clôture du Festival Désir… Désirs de 22h à 06h !

Le Dirty Crew et le Prisme se réunissent de nouveau pour vous concocter une nocturne sur mesure DJ set en continu ponctué de performances et projections célébrant les corps queers. Plus de détails à venir prochainement…

Nuit de clôture du Festival Désir… Désirs de 22h à 06h !

Le Dirty Crew et le Prisme se réunissent de nouveau pour vous concocter une nocturne sur mesure DJ set en continu ponctué de performances et projections célébrant les corps queers. Plus de détails à venir prochainement…

Le festival Désir… Désirs est un festival de cinéma LGBTQIA+ créé en 1993 à Tours. Chaque année, c’est plus d’une vingtaine de séances de cinéma et divers événements hors-les-murs tels que des rencontres, des expositions ou du spectacle vivant que l’équipe bénévole propose au mois de janvier. Militants et convaincus de la puissance des représentations et de l’expression artistiques, les membres du festival mettent un point d’honneur à mettre en lumière et visibiliser la pluralité des existences Queer. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing night of the Festival Désir… Désirs from 10pm to 6am!

The Dirty Crew and Le Prisme join forces once again to bring you a tailor-made nocturne: a continuous DJ set punctuated by performances and projections celebrating queer bodies. More details coming soon…

L’événement Désir… Désirs Clubbing et Performances Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37