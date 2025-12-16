Désir… Désirs Le Before Tours
Désir… Désirs Le Before Tours vendredi 16 janvier 2026.
Désir… Désirs Le Before
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 23:50:00
Date(s) :
2026-01-16
L’équipe du festival Désir… Désirs crée pour cette 33ème édition une nouveauté, et vous invite pour la première fois à une soirée “Le Before” ! Il vous y sera proposer des performances Queer sur le thème du cinéma et du wokisme.
L’équipe du festival Désir… Désirs crée pour cette 33ème édition une nouveauté, et vous invite pour la première fois à une soirée “Le Before” ! Il vous y sera proposer des performances Queer sur le thème du cinéma et du wokisme. 16 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Désir? For the 33rd edition of the festival, Désirs has created something new, inviting you for the first time to a Before evening! Queer performances on the theme of cinema and wokism.
L’événement Désir… Désirs Le Before Tours a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37