Désirs des Arts saison 2 Saou

Désirs des Arts saison 2

Dans les ateliers d’art du village Saou Drôme

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Suivez le chemin de galets rouges 24 artistes et artisans d’art vous ouvrent leurs ateliers. Entre passion, savoir-faire et convivialité, découvrez des créations uniques, façonnées à la main avec amour et authenticité.

Dans les ateliers d’art du village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@desirsdesarts.com

English :

Follow the red pebble path: 24 artists and artisans open their workshops to you. Combining passion, expertise, and friendliness, discover unique creations, lovingly handcrafted with authenticity.

German :

Folgen Sie dem Weg aus roten Kieselsteinen: 24 Künstler und Kunsthandwerker öffnen ihre Ateliers für Sie. Zwischen Leidenschaft, Know-how und Gastfreundschaft entdecken Sie einzigartige Kreationen, die mit Liebe und Authentizität von Hand geformt werden.

Italiano :

Seguite il sentiero dei ciottoli rossi: 24 artisti e artigiani vi aprono i loro atelier. Con la loro passione, la loro competenza e l’atmosfera amichevole, scoprite le loro creazioni uniche, realizzate a mano con amore e autenticità.

Espanol :

Siga el camino de los guijarros rojos: 24 artistas y artesanos le abren sus talleres. Con su pasión, experiencia y ambiente acogedor, descubra sus creaciones únicas, hechas a mano con amor y autenticidad.

