Désobéir ou éducation européenne – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Désobéir ou éducation européenne – Spectacle au Festival du Saule Dimanche 21 septembre, 18h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:15:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:15:00

(1h15) Théâtre

Collectif Maintenant que nous sommes ensemble

Metteuse en scène : Eulalie Uguen

Scénographe : Baptiste Chane-Sam

Avec : Lena Adler, Hippolyte Chenot, Lou Delpech, Elio Gaudé, Marie-des-Fleurs L’anneau, Gabriel Peyrache, Matteo Riou et Rose Vergez.

Le collectif Maintenant que nous sommes ensemble propose une adaptation théâtrale du premier roman de Romain Gary, « L’Éducation européenne » (1944), qui relate la vie de résistant-es retranché•es dans la forêt polonaise. Dans une version inédite de la pièce, nous suivons le personnage de Mina, tuberculeuse, qui doit choisir entre résister et mourir, ou partir et se faire soigner. La trajectoire de Mina et des résistant•es qui l’entourent se fait le signe de l’insurrection inter-générationnelle de la jeunesse. C’est une pièce qui parle de la résistance contre une forme de fascisme qui n’est pas nommée, afin d’en souligner la dimension universelle.

À découvrir pendant le Festival du saule !

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/collectif.mqnse?igsh=MXJnd2xyamU0Y2FyYw%3D%3D&utm_source=qr »}, {« link »: « https://www.atea.info/festival-du-saule/festival-du-saule-2025/ »}] Festival de théâtre et d’arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l’Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine