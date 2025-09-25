Desperate Housemen JMD Production Salle polyvalente Gisors
Desperate Housemen JMD Production Salle polyvalente Gisors jeudi 12 février 2026.
Desperate Housemen JMD Production
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12 21:45:00
Date(s) :
2026-02-12
Un plateau d’artistes déjantés qui n’épargnent personne. Tous les travers quotidiens du couple passés en revue pour une soirée inoubliable.
C’est le grand jour, Thomas et Clémence vont se marier. Tous les préparatifs sont en place mais la mariée a soudainement disparu. Aurait-elle un doute au dernier moment ?
Avec l’aide de ses amis Alexis et Stéphane, Thomas tente de comprendre la situation. Il va mener l’enquête, mais il était loin d’imaginer ce qu’il allait découvrir.
Entre réflexions sur le couple et stratégies de reconquête inédites, la soirée s’annonce épique. Venez découvrir le renouveau du spectacle parisien.
Les Desperate Housemen réconcilient tout le monde, brisent les codes et renouvellent le genre.
Durée 1h15
Tout public
Placement libre assis .
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr
English : Desperate Housemen JMD Production
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Desperate Housemen JMD Production Gisors a été mis à jour le 2025-09-25 par Vexin Normand Tourisme