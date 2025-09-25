Desperate Housemen JMD Production Salle polyvalente Gisors

Desperate Housemen JMD Production

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 21:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Un plateau d’artistes déjantés qui n’épargnent personne. Tous les travers quotidiens du couple passés en revue pour une soirée inoubliable.

C’est le grand jour, Thomas et Clémence vont se marier. Tous les préparatifs sont en place mais la mariée a soudainement disparu. Aurait-elle un doute au dernier moment ?

Avec l’aide de ses amis Alexis et Stéphane, Thomas tente de comprendre la situation. Il va mener l’enquête, mais il était loin d’imaginer ce qu’il allait découvrir.

Entre réflexions sur le couple et stratégies de reconquête inédites, la soirée s’annonce épique. Venez découvrir le renouveau du spectacle parisien.

Les Desperate Housemen réconcilient tout le monde, brisent les codes et renouvellent le genre.

Durée 1h15

Tout public

Placement libre assis .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

English : Desperate Housemen JMD Production

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Desperate Housemen JMD Production Gisors a été mis à jour le 2025-09-25 par Vexin Normand Tourisme