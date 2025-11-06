DESPERATE HOUSEMEN LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
DESPERATE HOUSEMEN LA COMÉDIE DES K’TALENTS
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-06 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-06
De Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat
Avec Jean-Michel Boch, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Durée 1h20
(Déconseillé-14ans)
Les Jeudis, Vendredis et Samedis
Du 06 au 15 Novembre 2025 à 20h30
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26 lacomediedesktalents@gmail.com
English :
By Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat
With Jean-Michel Boch, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Running time: 1h20
(Not recommended for ages 14)
Thursdays, Fridays and Saturdays
November 06 to 15, 2025 at 8:30pm
German :
Von Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat
Mit Jean-Michel Boch, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Dauer: 1h20
(Abgeraten bis 14 Jahre)
Donnerstags, freitags und samstags
Vom 06. bis 15. November 2025 um 20:30 Uhr
Italiano :
Di Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat
Con Jean-Michel Boch, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Durata: 1 ora e 20 minuti
(Sconsigliato ai ragazzi di 14 anni)
Giovedì, venerdì e sabato
Dal 06 al 15 novembre 2025 alle 20.30
Espanol :
Por Jérome Daran, Alexis Macquart, Stéphane Murat
Con Jean-Michel Boch, Olivier Devals, Ernaut Vivien
Duración: 1 hora 20 minutos
(No recomendada para niños de 14 años)
Jueves, viernes y sábados
Del 06 al 15 de noviembre de 2025 a las 20.30 h
