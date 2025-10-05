DESPERATE PRINCESS // DONCHERY – SALLE JOSEPHINE BAKER Donchery

samedi 13 décembre 2025.

Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Quatre princesses, déçues par l’amour et la vie, se réunissent pour surmonter leurs épreuves. Un prince charmant, désireux de conquérir l’une d’elles, peine à attirer leur attention. Heureusement, Marraine la Bonne Fée, avec son Intelligence Artificielle , intervient pour redonner espoir et amour à ces princesses en détresse.

SALLE JOSEPHINE BAKER 18 RUE JEAN JAURES 08350 Donchery 08