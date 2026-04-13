DESSALER, HYDRATER-NOURRIR, PRÉSERVER : L’ESPOIR VENU DE GENÈVE, Palais de l’Athénée, Genève
DESSALER, HYDRATER-NOURRIR, PRÉSERVER : L’ESPOIR VENU DE GENÈVE, Palais de l’Athénée, Genève mercredi 29 avril 2026.
DESSALER, HYDRATER-NOURRIR, PRÉSERVER : L’ESPOIR VENU DE GENÈVE Mercredi 29 avril, 18h45 Palais de l’Athénée
Entrée gratuite pour les membres, étudiants et moins de 18 ans
Entrée pour les non-membres CHF 20.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:45:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:45:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00
Il y a plus de 10 ans naissait Nereid — du nom des nymphes marines, gardiennes des Océans. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’humanité a sacrifié la nature sur l’autel du rendement et de l’industrialisation en masse. Résultat : sécheresse, dépendances absurdes, et pénurie d’eau pour boire ou cultiver. Nereid répond par l’action en proposant une technologie née à Genève : un système de dessalement unique, 100% solaire, marin, circulaire, sans carbone. Il transforme les zones côtières isolées en oasis autonomes. Même sans océan, nous ressentons les effets du dérèglement climatique.
Nous vivons tous sur la même Terre, et nous interagissons.
Palais de l’Athénée Rue de l’Athénée 2, 1205 Genève Genève 1204 +41 22 310 44 22 http://www.societedesarts.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://societedesarts.ch/evenement/dessaler-hydrater-nourrir-preserver-lespoir-venu-de-geneve/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palais-lathenee/
François Frigola Executive Chairman et co-fondateur de Nereid SA
François Frigola
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