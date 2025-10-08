Dess(e)ins d’un territoire viticole Arc en rêve – centre d’architecture Bordeaux

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T11:00 – 2025-10-08T19:30

Fin : 2025-10-08T11:00 – 2025-10-08T19:30

Arte Charpentier et arc en rêve centre d’architecture proposent une journée d’échanges intitulée « Dess(e)ins d’un territoire viticole », le 8 octobre, à arc en rêve et au Château Carsin à Rions.

Cette rencontre réunira chercheurs, acteurs du territoire et professionnels du vin. Après la projection d’un film de 4 minutes, une table ronde, animée par Nathalie Leroy d’Arte Charpentier, explorera des scénarios d’avenir contrastés : sanctuarisation et protection historique, développement d’autres sources de revenus, évolution des pratiques viticoles, impacts sur le paysage.

Des intervenants tels qu’Eric Giraud-Héraud (chercheur INRAE), Vincent Joineau (maire de Rions), Jean-Claude Hinnewinkel (géographe) et Néa Berglund (vigneronne) partageront leurs expertises.

L’occasion de confronter les perspectives et participer activement à la réflexion sur le devenir du territoire bordelais.

Déroulé de la journée du 8 octobre

11:00-12:00 visite guidée de l’exposition « Nouvelles Saisons » à arc en rêve

14:00-16:00 Au fil des vignes, promenade racontée avec Jean-Claude Hinnewinkel. Départ : Château Carsin, 197 Route des Côtes, 33410 Rions.

17:00 – 18:30 table ronde au château Carsin, suivie d’un moment convivial.

avec Eric Giraud-Héraud, chercheur INRAE, Vincent Joineau, maire de Rions, Jean-Claude Hinnewinkel, géographe et professeur universitaire, Néa Berglund, vigneronne, Château Carsin

Arc en rêve – centre d'architecture 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 78 36 https://www.arcenreve.eu https://www.facebook.com/arcenreve

Autant d’initiatives qui favorisent la découverte de la création architecturale contemporaine à Bordeaux, dans la région et dans le monde.

© Arte Charpentier