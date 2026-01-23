Dessin animé et goûter Médiathèque La Page en cours Bégard
Dessin animé et goûter Médiathèque La Page en cours Bégard mercredi 25 février 2026.
Médiathèque La Page en cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-25 15:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Venez assister à la projection d'un dessin animé (Comédie aventure, à partir de 6 ans, durée 1h15) suivi d'un goûter ! Gratuit sur inscription, ouvert à tous.
