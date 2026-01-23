Dessin animé et goûter Médiathèque La Page en cours Bégard

Dessin animé et goûter

Médiathèque La Page en cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Venez assister à la projection d’un dessin animé (Comédie aventure, à partir de 6 ans, durée 1h15) suivi d’un goûter ! Gratuit sur inscription, ouvert à tous. .

Médiathèque La Page en cours 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56

