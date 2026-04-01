Dessin animé et goûter Médiathèque Bégard

Dessin animé et goûter

Médiathèque 15 Avenue Pierre Péron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:45:00

Date(s) :

2026-04-22

Projection de dessins animés suivie d’un goûter. Deux mercredis par trimestre, un dessin animé vous est proposé dans l’hémicycle. A partir de 3 ans, limité à 20 enfants pour une histoire d’amitié et d’aventures. Sur inscription. .

Médiathèque 15 Avenue Pierre Péron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56

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English :

L’événement Dessin animé et goûter Bégard a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol