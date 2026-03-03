DESSIN AU FUSAIN Gignac

DESSIN AU FUSAIN

22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Avec Renaud Perrin, auteur-illustrateur

Rencontre-atelier avec Renaud Perrin, autour de son travail d’auteur-illustrateur et de l’album Ana et l’âne A publié par les éditions Mineolux.

Après une lecture de l’album, nous expérimenterons plusieurs manières de dessiner en utilisant le fusain, individuellement et en groupe.

Les liens entre dessin, mouvement, musique et lumière seront abordés, en lien avec les thématiques de l’album.

Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait. .

22 Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

English :

With Renaud Perrin, author-illustrator

Meet and talk with Renaud Perrin, about his work as an author-illustrator and the album Ana et l?âne A published by Mineolux.

After a reading of the album, we’ll experiment with different ways of drawing with charcoal, individually and in groups.

The links between drawing, movement, music and light will be explored.

