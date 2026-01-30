Dessin au pastel les singes

1T Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

L’Association Recherche et Culture propose un stage de pastel. Sébastien Momot, artiste, proposera des dessins au pastel, pour les enfants à partir de 6 ans, dans les locaux de l’ARC au 1 ter, rue de la Poste à Airvault. Tarif 5 € (matériel fourni), et cotisation à l’ARC pour les non-adhérents 3 € par famille. Ouvert à tous, à partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de Sylvie Le Mercier au 06 72 19 12 44 ou Anne Olivier au 06 85 82 42 29 ou par mail arc-airvault@orange.fr .

1T Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 12 44 arc-airvault@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessin au pastel les singes

L’événement Dessin au pastel les singes Airvault a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Airvaudais Val du Thouet