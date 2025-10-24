Dessin avec Wanda Torres Galerie Le Génie de la Bastille Paris

Dessin avec Wanda Torres Galerie Le Génie de la Bastille Paris vendredi 24 octobre 2025.

Dans le cadre de l’exposition « Familia », présentée du 21 au 26 octobre dans la Galerie Le Génie de la Bastille, l’artiste portoricaine animera un atelier de dessin basé sur sa technique personnelle dans une ambiance décontractée et ludique. Une séance unique sera proposé le vendredi 24 octobre à partir de 18h00, pour des adultes et jeunes à partir de 15 ans. Les places sont limitées, la réservation préalable es requise: Facebook EXPO »Familia »

Séance d’initiation au dessin avec l’artiste Wanda Torres

Le vendredi 24 octobre 2025

de 18h00 à 19h15

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T22:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T18:00:00+02:00_2025-10-24T19:15:00+02:00

Galerie Le Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Ligne 9, Métro CharonneParis

https://www.facebook.com/profile.php?id=61580025519939 +33960178792 https://www.facebook.com/profile.php?id=61580025519939 https://www.facebook.com/profile.php?id=61580025519939