Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Prenez le temps d’observer une plante dans tous ses détails ! Le dessin permet d’étudier en profondeur une plante, sa forme et ses différentes parties. Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases du dessin d’observation et découvrirez différentes techniques pour réaliser une planche botanique. Public : adultes, enfants accompagnés .

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur

L’événement Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque