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Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

samedi 26 septembre 2026 · Jardin botanique littoral · Saint-Jean-de-Luz

Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Jardin botanique littoral
Adresse
31 rue Gaëtan Bernoville
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Prenez le temps d’observer une plante dans tous ses détails ! Le dessin permet d’étudier en profondeur une plante, sa forme et ses différentes parties. Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases du dessin d’observation et découvrirez différentes techniques pour réaliser une planche botanique. Public : adultes, enfants accompagnés   .

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59  botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur

L’événement Dessin botanique : apprendre à dessiner les différentes parties d’une fleur Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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