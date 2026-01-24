DESSIN COLLECTIF DE LA ST VALENTIN Merville

DESSIN COLLECTIF DE LA ST VALENTIN

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-14

2026-02-09

Plusieurs mains, un seul dessin laissez votre empreinte d’amour !

Participez à une œuvre commune sur un grand panneau, créez un dessin évolutif de manière collaborative. Pas besoin d’être un artiste, chaque trait aura sa place et sa valeur dans l’ensemble. Plus d’infos à l’accueil de la médiathèque ou par mail à mediatheque@merville31.fr 0 .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Many hands, one design: leave your mark of love!

