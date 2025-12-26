Dessin de paysage en noir et blanc Olga Boldyreff, 15 Boulevard de la Loire Savenay

Dessin de paysage en noir et blanc Olga Boldyreff

15 Boulevard de la Loire 15 Boulev’arts de la Loire Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-24

2026-01-10

Exposition de Olga Boldyreff visible pendant les horaires d’ouverture du 15 Boulev’arts de la Loire. Un vernissage aura lieu le 10 janvier à 15h. Lecture par l’artiste d’un texte inédit L’Art du Noir et Blanc. .

15 Boulevard de la Loire 15 Boulev’arts de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66 15blvrt@gmail.com

