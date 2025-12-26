Dessin de paysage en noir et blanc Olga Boldyreff, 15 Boulevard de la Loire Savenay
15 Boulevard de la Loire 15 Boulev'arts de la Loire Savenay Loire-Atlantique
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-24
2026-01-10
Exposition de Olga Boldyreff visible pendant les horaires d'ouverture du 15 Boulev'arts de la Loire. Un vernissage aura lieu le 10 janvier à 15h. Lecture par l'artiste d'un texte inédit L'Art du Noir et Blanc.
15 Boulevard de la Loire 15 Boulev'arts de la Loire Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 08 83 66 15blvrt@gmail.com
