DESSIN ENFANT AU LABI LABO Saint-Martin-de-Lansuscle
DESSIN ENFANT AU LABI LABO Saint-Martin-de-Lansuscle samedi 11 octobre 2025.
DESSIN ENFANT AU LABI LABO
Le Labi Labo Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ateliers de dessin pour enfants de 6 à 10 ans, 5€ par atelier. Tenue salissable exigée. Infos et inscriptions auprès de Tristan (06 44 92 34 73).
Dessin enfant au Labi Labo de 14h30 à 16h30.
Enfants de 6 à 10 ans, 5€ par atelier. Tenue salissable exigée. Infos et inscriptions auprès de Tristan (06 44 92 34 73). .
Le Labi Labo Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 92 34 73
English :
Drawing workshops for children aged 6 to 10, 5? per workshop. Messy clothes required. Information and registration with Tristan (06 44 92 34 73).
German :
Zeichenworkshops für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 5? pro Workshop. Schmutzige Kleidung erforderlich. Infos und Anmeldungen bei Tristan (06 44 92 34 73).
Italiano :
Laboratori di disegno per bambini dai 6 ai 10 anni, 5? per laboratorio. È richiesto un abbigliamento disordinato. Informazioni e iscrizioni presso Tristan (06 44 92 34 73).
Espanol :
Talleres de dibujo para niños de 6 a 10 años, 5? por taller. Se requiere ropa sucia. Información e inscripciones con Tristan (06 44 92 34 73).
L’événement DESSIN ENFANT AU LABI LABO Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2025-10-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère