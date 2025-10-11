DESSIN ENFANT AU LABI LABO Saint-Martin-de-Lansuscle

Le Labi Labo Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Ateliers de dessin pour enfants de 6 à 10 ans, 5€ par atelier. Tenue salissable exigée. Infos et inscriptions auprès de Tristan (06 44 92 34 73).
Enfants de 6 à 10 ans, 5€ par atelier. Tenue salissable exigée. Infos et inscriptions auprès de Tristan (06 44 92 34 73).   .

Le Labi Labo Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 92 34 73 

English :

Drawing workshops for children aged 6 to 10, 5? per workshop. Messy clothes required. Information and registration with Tristan (06 44 92 34 73).

German :

Zeichenworkshops für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 5? pro Workshop. Schmutzige Kleidung erforderlich. Infos und Anmeldungen bei Tristan (06 44 92 34 73).

Italiano :

Laboratori di disegno per bambini dai 6 ai 10 anni, 5? per laboratorio. È richiesto un abbigliamento disordinato. Informazioni e iscrizioni presso Tristan (06 44 92 34 73).

Espanol :

Talleres de dibujo para niños de 6 a 10 años, 5? por taller. Se requiere ropa sucia. Información e inscripciones con Tristan (06 44 92 34 73).

