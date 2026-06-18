Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville lundi 27 juillet 2026.
Granville
Dessin kawaii été
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 15:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !
Thème abordé lors de cette séance l’été.
A partir de ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Dessin kawaii été
L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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