Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Dessin kawaii été

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 15:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !

Thème abordé lors de cette séance l’été.

A partir de ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Dessin kawaii été

L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer