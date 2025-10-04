Dessin Mandala Salle inter-associations Civray

Dessin Mandala

Dessin Mandala Salle inter-associations Civray samedi 4 octobre 2025.

Dessin Mandala

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Ateliers créatifs   .

Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43 

English : Dessin Mandala

German : Dessin Mandala

Italiano :

Espanol : Dessin Mandala

L’événement Dessin Mandala Civray a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou