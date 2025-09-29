Dessin & Peinture adultes : Participez à une séance de découverte ! Mairie du 6e (Atelier dessin et peinture – Escalier A, 4e étage) PARIS

Dessin & Peinture adultes : Perfectionnez-vous, que vous soyez débutant, déjà initié, passionné d’art ou en préparation d’un concours pour une école d’art ou d’architecture. Grâce à l’étude approfondie de la nature morte – fruits, légumes et objets du quotidien – développez votre regard critique, affinez la précision des formes et maîtrisez le rendu des ombres et des couleurs, dans un cadre à la fois stimulant et bienveillant. Découvrez également le dessin et la peinture sur modèle vivant : affinez votre regard, votre précision et votre maîtrise des volumes en captant posture et expression (Participation au coût du modèle vivant requise).

Lieu :

Atelier Dessin/Peinture – Mairie du 6ᵉ, 78 rue Bonaparte, Paris 6ᵉ – Escalier A, 4ᵉ étage

Public :

Adulte sans limite d’âge, tous niveaux (débutants et confirmés).

⚠️ Une fois inscrit via le formulaire d’isncription en cliquant (ICI), vous pourrez vous rendre directement à votre séance découverte le jour choisi avec Grégoire, professeur et artiste, et profiter pleinement d’un moment créatif pour développer votre regard, votre précision et votre créativité.

Participez à une séance découverte gratuite (Places limitées – le cours peut se remplir rapidement. Si complet, vous serez prévenu et inscrit sur liste d’attente) ! Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de dessin & peinture adultes (cours payants).

Du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

gratuit

Après cette séance, si cela vous a plu, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l’un de nos cours réguliers de dessin & peinture adultes (cours payants).

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 90 ans.

Mairie du 6e (Atelier dessin et peinture – Escalier A, 4e étage) 78 rue Bonaparte 75006 Atelier dessin et peinture – Escalier A, 4e étagePARIS

+33664296319