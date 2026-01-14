Dessin & peinture L’Atelier d’Elodie Bersaillin
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
2026-03-21 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-06
L’Atelier d’Elodie vous propose une nouveauté en 2026 l’atelier dessin et peinture pour les enfants de 8 à 12 ans.
Créativité, épanouissement et apprentissage.
Modèle et médium au choix ( crayons, peinture gouache, fusain, sanguine, café, peinture acrylique.)
Matériel inclus.
Sur inscription uniquement. .
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 71 48 46 latelierdelodie.39@gmail.com
