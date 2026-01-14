Dessin & peinture L’Atelier d’Elodie Bersaillin

Dessin & peinture

L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-06

L’Atelier d’Elodie vous propose une nouveauté en 2026 l’atelier dessin et peinture pour les enfants de 8 à 12 ans.

Créativité, épanouissement et apprentissage.

Modèle et médium au choix ( crayons, peinture gouache, fusain, sanguine, café, peinture acrylique.)

Matériel inclus.

Sur inscription uniquement. .

L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 71 48 46 latelierdelodie.39@gmail.com

