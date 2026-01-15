Dessin peinture hiver Chez Tatie Granville

Dessin peinture hiver

Durant cet atelier, les enfants vont dessiner et/ou peindre sur le thème de l’hiver. Différents niveaux difficultés sont proposés, pour convenir aussi bien aux plus jeunes qu’aux ados.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

