Dessin peinture hiver Chez Tatie Granville mardi 24 février 2026.
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-02-24 16:30:00
fin : 2026-02-24 18:00:00
2026-02-24
Durant cet atelier, les enfants vont dessiner et/ou peindre sur le thème de l’hiver. Différents niveaux difficultés sont proposés, pour convenir aussi bien aux plus jeunes qu’aux ados.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
