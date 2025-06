Dessin Peinture « les animaux » Granville 8 juillet 2025 10:30

Manche

Dessin Peinture « les animaux » Atelier Chez Tatie Granville Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-08 10:30:00

fin : 2025-07-08 12:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Durant cet atelier, nous allons dessiner et/ou peindre des animaux plusieurs niveaux de difficulté, afin de s’adapter à chacun.

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Dessin Peinture « les animaux »

During this workshop, we’ll be drawing and/or painting animals: several levels of difficulty, to suit everyone.

The activities on offer are suitable for youngsters and teenagers alike.

From 2 years old if accompanied by an adult, from 3 years old alone.

Information and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

In diesem Workshop werden wir Tiere zeichnen und/oder malen: Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, um jedem gerecht zu werden.

Die Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche gleichermaßen geeignet.

Ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ab 3 Jahren allein.

Infos und Buchung auf der Website des Ateliers: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Durante questo laboratorio, disegneremo e/o dipingeremo animali, con diversi livelli di difficoltà per adattarsi a tutti.

Le attività proposte sono adatte sia ai bambini più piccoli che agli adolescenti.

Dai 2 anni se accompagnati da un adulto, dai 3 anni da soli.

Informazioni e prenotazioni sul sito del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Durante este taller, dibujaremos y/o pintaremos animales, con diferentes niveles de dificultad para todos los públicos.

Las actividades propuestas son adecuadas tanto para niños pequeños como para adolescentes.

A partir de 2 años si van acompañados de un adulto, a partir de 3 años solos.

Información y reservas en la web del taller: www.cheztatiegranville.com

