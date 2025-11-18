Dessin sur tablette spécial Noël La Source Le Bouscat
Dessin sur tablette spécial Noël La Source Le Bouscat mercredi 17 décembre 2025.
Dessin sur tablette spécial Noël Mercredi 17 décembre, 15h30 La Source Gironde
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T15:30:00 – 2025-12-17T16:30:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Viens t’amuser à dessiner le père noël, ses lutins, les cadeaux, les sapins et toutes ces petites choses qui font la magie de noël ! numerique atelier