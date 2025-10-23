Dessin vectoriel SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Initiation au dessin vectoriel (adultes)
Gratuit
Durée 3h
Informations et réservations (obligatoires) 05 62 50 16 18
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Introduction to vector drawing (adults)
Free
Duration: 3 hours
Information and reservations (mandatory): 05 62 50 16 18

German :

Einführung in die Vektorzeichnung (Erwachsene)
Kostenlos
Dauer: 3 Std
Informationen und Reservierungen (obligatorisch): 05 62 50 16 18

Italiano :

Introduzione al disegno vettoriale (adulti)
Gratuito
Durata: 3 ore
Informazioni e prenotazione (obbligatoria): 05 62 50 16 18

Espanol :

Introducción al dibujo vectorial (adultos)
Gratis
Duración: 3 horas
Información y reserva (obligatorias): 05 62 50 16 18

