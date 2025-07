Dessine avec Maestro Lessay

Dessine avec Maestro

14 bis rue de Gaslonde Lessay Manche

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 11:30:00

2025-07-16

La médiathèque vous propose un atelier « Dessine avec Maestro » le mercredi 16 juillet à 10h30.

Au rythme des sons du Maestro, laissez faire votre imagination…

14 bis rue de Gaslonde Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : Dessine avec Maestro

The media library offers a « Draw with Maestro » workshop on Wednesday July 16 at 10:30 am.

To the rhythm of the Maestro’s sounds, let your imagination run wild…

German :

Die Mediathek bietet Ihnen am Mittwoch, den 16. Juli um 10:30 Uhr einen Workshop « Zeichnen mit Maestro » an.

Im Rhythmus der Klänge des Maestro lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf…

Italiano :

La mediateca propone il laboratorio « Disegnare con il Maestro » mercoledì 16 luglio alle 10.30.

Al ritmo dei suoni del Maestro, date sfogo alla vostra immaginazione…

Espanol :

La mediateca ofrece un taller de « Dibuja con Maestro » el miércoles 16 de julio a las 10.30 h.

Al ritmo de los sonidos del Maestro, deja volar tu imaginación…

