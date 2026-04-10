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Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny

Adresse : 84, rue d'Angleterre 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 10 avril, 17h00

Atelier enfants pour découvrir comment créer un jeu vidéo

Un atelier pour découvrir comment créer un jeu vidéo grâce à l’application Draw your game qui permet de transformer son dessin en un véritable petit jeu de plateforme. Il va falloir imaginer des obstacles et des ennemis à affronter !
Enfants de 6 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T18:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91


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