Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 15 avril, 16h30

Atelier enfants pour découvrir comment créer un jeu vidéo

Un atelier pour découvrir comment créer un jeu vidéo grâce à l’application Draw your game qui permet de transformer son dessin en un véritable petit jeu de plateforme. Il va falloir imaginer des obstacles et des ennemis à affronter !

Enfants de 6 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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