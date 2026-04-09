Dessine et crée ton jeu vidéo Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 15 avril, 16h30 Ille-et-Vilaine

Atelier enfants pour découvrir comment créer un jeu vidéo

Un atelier pour découvrir comment créer un jeu vidéo grâce à l’application Draw your game qui permet de transformer son dessin en un véritable petit jeu de plateforme. Il va falloir imaginer des obstacles et des ennemis à affronter !

Enfants de 6 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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