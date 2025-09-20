Dessine le patrimoine avec Lolita et Czek Office du Tourisme Châlons-en-Champagne

Dessine le patrimoine avec Lolita et Czek Office du Tourisme Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

RDV matin : Devant l’Office du Tourisme, RDV après-midi : Rue des Lombards. Créneaux de 10 personnes, minimum 15 ans accompagnés d’un adulte. Matériel de dessin fourni. Les lieux peuvent changer selon la météo. Prévoir une assise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Natifs de la ville de Châlons, Lolita et Czek vous font découvrir les monuments au travers de leurs talents de dessinateurs. Participez à un atelier de dessin en expérimentant leurs techniques.

Office du Tourisme 3 quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Il représente un acteur important du rayonnement touristique châlonnais. Son architecture en pan de bois est caractéristique des habitations historiques à Châlons.

© Lolita