Dessine les animaux au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31 11:30:00
2025-12-31
Cet atelier propose une initiation au dessin animalier.
En compagnie de Matthieu, élève à l’ESAD-TALM, venez vous initier au dessin animalier. Parcourez les salles du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt à la rencontre de certains animaux, observez-les et croquez leurs silhouettes avant d’ajouter de la couleur. Grands prédateurs, oiseaux ou animaux de la ferme, il y en aura pour tous les goûts ! Chacun repartira ensuite avec ses dessins. .
+33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
English :
This workshop offers an introduction to animal drawing.
German :
Dieser Workshop bietet eine Einführung in das Zeichnen von Tieren.
Italiano :
Questo workshop offre un’introduzione al disegno degli animali.
Espanol :
Este taller ofrece una introducción al dibujo de animales.
