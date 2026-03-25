Dessine les animaux sauvages de Paris avec le Renard du Père Lachaise Maison de l’animal Paris
Dessine les animaux sauvages de Paris avec le Renard du Père Lachaise Maison de l’animal Paris samedi 4 avril 2026.
L’atelier commence par des
histoires. Celle de l’aventure qui a mené Nicolas Gilsoul à observer de nuit
les renards, les chouettes et les fouines du Père Lachaise, puis à les dessiner
et à écrire l’album jeunesse « Le Renard du Père Lachaise ». L’histoire se poursuit avec celle du conte initiatique d’un jeune garçon qui se métamorphose au contact des
animaux sauvages de Paris.
L’auteur apprend ensuite aux
enfants à dessiner une fouine puis un renard, une sitelle ou une mésange, les
invitant à observer, écouter et dessiner, pour inventer le Vivant qui nous
entoure et s’émerveiller ensemble de leurs extraordinaires capacités.
Intervenant : Nicolas
Gilsoul, architecte, paysagiste, Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres, et auteur de plusieurs
ouvrages, dont l’album jeunesse Le Renard du Père Lachaise, aux
éditions Robert Laffont.
Séance de dédicace
Une séance de dédicace de l’ouvrage Le renard du Père-Lachaise et un échange avec l’auteur, Nicolas Gilsoul, sont prévus à l’issue de l’atelier.
Un atelier de dessins et de petites histoires naturelles de la faune parisienne pour les enfants.
Le samedi 04 avril 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-04T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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