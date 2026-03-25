Dessine les animaux sauvages de Paris avec le Renard du Père Lachaise Maison de l’animal Paris

L’atelier commence par des

histoires. Celle de l’aventure qui a mené Nicolas Gilsoul à observer de nuit

les renards, les chouettes et les fouines du Père Lachaise, puis à les dessiner

et à écrire l’album jeunesse « Le Renard du Père Lachaise ». L’histoire se poursuit avec celle du conte initiatique d’un jeune garçon qui se métamorphose au contact des

animaux sauvages de Paris.

L’auteur apprend ensuite aux

enfants à dessiner une fouine puis un renard, une sitelle ou une mésange, les

invitant à observer, écouter et dessiner, pour inventer le Vivant qui nous

entoure et s’émerveiller ensemble de leurs extraordinaires capacités.

Intervenant : Nicolas

Gilsoul, architecte, paysagiste, Chevalier de l’Ordre des Arts et des

Lettres, et auteur de plusieurs

ouvrages, dont l’album jeunesse Le Renard du Père Lachaise, aux

éditions Robert Laffont.

Séance de dédicace Une séance de dédicace de l’ouvrage Le renard du Père-Lachaise et un échange avec l’auteur, Nicolas Gilsoul, sont prévus à l’issue de l’atelier.

Un atelier de dessins et de petites histoires naturelles de la faune parisienne pour les enfants.

Le samedi 04 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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