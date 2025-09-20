Dessine-moi la Nature Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Dessine-moi la Nature Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Sous la conduite du nantais David Bartex, intarissable créateur qui a fait de la peinture son mode d’expression, n’hésitez pas, petits et grands à prendre les pinceaux et à apporter votre patte à la création de cette fresque murale de 10 m de long au 1er étage du Muséum.Votre œuvre sera visible jusqu’à la fermeture du musée le 3 novembre prochain.. Tout public, dès 5 ans. Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr