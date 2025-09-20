Dessine-moi la Nature Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Dessine-moi la Nature Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sous la conduite du nantais David Bartex, intarissable créateur qui a fait de la peinture son mode d’expression, n’hésitez pas, petits et grands à prendre les pinceaux et à apporter votre patte à la création de cette fresque murale de 10 m de long au 1er étage du Muséum.

Votre œuvre sera visible jusqu’à la fermeture du musée le 3 novembre prochain..

Tout public, dès 5 ans.

Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une fresque participative sur un mur du Muséum fresque peinture

David Bartex