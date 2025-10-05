Dessine-moi Miyazaki ! – par Nantes Philharmonie Conservatoire de Nantes Nantes

Dessine-moi Miyazaki ! – par Nantes Philharmonie Conservatoire de Nantes Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 16:00 – 17:00

Gratuit : non 6 € à 17 € Tarifs : Plein 17 € / Réduit 12 € / Jeune 6 € / Famille 18 € Billetterie : philhar.com/dessine-moi-miyazaki/ ou sur place 1h avant le concert Tout public

Concert »Dessine-moi Miyazaki ! »Quand les notes prennent vie et que le sable de Cécile Morel-Trinquet devient lumière, l’imaginaire de Miyazaki s’anime sous vos yeux, en un voyage sensoriel unique. Toutes les oeuvres du programme ont été composées par Joe Hisaishi pour les films d’animation de son complice Hayao Miyazaki :• Nausicaa de la Vallée du Vent• Le Voyage de Chihiro• Porco Rosso• Kiki la petite sorcière• Mon voisin Totoro Durée : 1h (sans entracte) Concerts samedi 20 décembre 2025 à 16h et à 18h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://philhar.com/dessine-moi-miyazaki/