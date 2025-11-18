Dessine-moi Miyazaki ! – par Nantes Philharmonie Conservatoire de Nantes Nantes

Dessine-moi Miyazaki ! – par Nantes Philharmonie Samedi 20 décembre, 16h00, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

6 € à 17 €

Début : 2025-12-20T16:00:00 – 2025-12-20T17:00:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00 – 2025-12-20T19:00:00

Concert

« Dessine-moi Miyazaki ! »

Quand les notes prennent vie et que le sable de Cécile Morel-Trinquet devient lumière, l’imaginaire de Miyazaki s’anime sous vos yeux, en un voyage sensoriel unique.

Toutes les oeuvres du programme ont été composées par Joe Hisaishi pour les films d’animation de son complice Hayao Miyazaki :

• Nausicaa de la Vallée du Vent

• Le Voyage de Chihiro

• Porco Rosso

• Kiki la petite sorcière

• Mon voisin Totoro

Durée : 1h (sans entracte)

Concerts samedi 20 décembre 2025 à 16h et à 18h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nantes Philharmonie – Saison 2025-2026 : Rayonnante(s)