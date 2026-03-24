Dessine-moi un château Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines
Dessine-moi un château Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines samedi 18 avril 2026.
Dessine-moi un château
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-23
Une autre façon de découvrir le château de Druyes… par le dessin ! L’atelier Dessine-moi un château est proposé aux enfants et familles qui aiment crayonner ; enfants de 6 à 14 ans, ou petits de 4-5 ans accompagné d’un parent. Frédérique est là pour encadrer les participants et leur faire découvrir et observer l’architecture du château. Avec le matériel fourni, les artistes en herbe s’inspireront du château de Druyes pour dessiner leur château-fort ! Durée 1h, inscription souhaitée car places limitées. .
Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dessine-moi un château
L’événement Dessine-moi un château Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Druyes-les-Belles-Fontaines (Yonne)
- Les Grands Horizons Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne 1 mai 2026
- Ferme de Blin Vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne 1 mai 2026
- Le tour du château fort…sans le quitter des yeux Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne 1 mai 2026
- Marais de la vallée de la Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne 1 mai 2026
- Jazz à Druyes Parvis du château Druyes-les-Belles-Fontaines 3 juillet 2026