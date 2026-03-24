Dessine-moi un château Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines

Dessine-moi un château

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-23

Une autre façon de découvrir le château de Druyes… par le dessin ! L’atelier Dessine-moi un château est proposé aux enfants et familles qui aiment crayonner ; enfants de 6 à 14 ans, ou petits de 4-5 ans accompagné d’un parent. Frédérique est là pour encadrer les participants et leur faire découvrir et observer l’architecture du château. Avec le matériel fourni, les artistes en herbe s’inspireront du château de Druyes pour dessiner leur château-fort ! Durée 1h, inscription souhaitée car places limitées. .

Château de Druyes 17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English : Dessine-moi un château

L’événement Dessine-moi un château Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)