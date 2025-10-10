Dessine-moi un conte… en couleurs Ervy-le-Châtel
Vendredi 10 octobre ERVY-LE-CHATEL Dessine-moi un conte… en couleurs. A 9h30 à la médiathèque Thibaud de Champagne.
Un spectacle animé par le conteur Raphaël Rémiatte, suivi d’un moment où les spectateurs seront invités à explorer leur créativité à travers le dessin.
Tout public, à partir de 5 ans.
Réservations mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
