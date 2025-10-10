Dessine-moi un conte… en liberté Chaource

10 Rue Saint-Antoine Chaource Aube

Vendredi 10 octobre CHAOURCE Dessine-moi un conte… en liberté. A 14h à l’école maternelle.

Un spectacle spécialement imaginé pour la bibliothèque de Chaource animé par le conteur Raphaël Rémiatte. Un voyage dans le monde fantastique des mythes, légendes et autres histoires qui ravira à coups sûrs petits et grands.

Tout public, à partir de 5 ans.

Réservations biblio-chaource@orange.fr .

