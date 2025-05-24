Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Lons-le-Saunier
Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.
Jura
Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Côte de Mancy Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Au cours d’une balade nature dans la réserve naturelle de la côte de Mancy, venez vous initier à l’aquarelle et au croquis sur le vif tout en découvrant les enjeux liés à la gestion de ce site remarquable !
Durée 3h. À partir de 8 ans matériel de dessin non fourni inscription obligatoire (via bouton « site internet ».
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.
Équipement conseillé support papier. .
Côte de Mancy
Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org
English : Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! »
German : Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! »
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION