Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Lons-le-Saunier

Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Jura

Sortie nature et atelier « Dessine-moi un herbier ! » Côte de Mancy Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Au cours d’une balade nature dans la réserve naturelle de la côte de Mancy, venez vous initier à l’aquarelle et au croquis sur le vif tout en découvrant les enjeux liés à la gestion de ce site remarquable !

Durée 3h. À partir de 8 ans matériel de dessin non fourni inscription obligatoire (via bouton « site internet ».

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription.

Équipement conseillé support papier. .

Côte de Mancy

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org

