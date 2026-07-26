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AGENDA · Laizy

Dessine-moi un jardin , Concevoir son jardin avec Thierry CARDOT, paysagiste Laizy

samedi 8 août 2026 · Laizy

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Moulin de Chazeu
Ville
71190 Laizy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Laizy

Dessine-moi un jardin , Concevoir son jardin avec Thierry CARDOT, paysagiste

Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Envie d’imaginer le jardin qui vous ressemble ? Un atelier ludique ouvert à tous pour concevoir son jardin, de l’idée au croquis. Un moment convivial pour rêver, échanger et planter les premières graines de votre projet. Atelier 1 histoire et observation / Atelier 2 le plan   .

Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67 

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English : Dessine-moi un jardin , Concevoir son jardin avec Thierry CARDOT, paysagiste

L’événement Dessine-moi un jardin , Concevoir son jardin avec Thierry CARDOT, paysagiste Laizy a été mis à jour le 2026-07-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)