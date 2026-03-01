Dessine- moi un ruisseau – Master Humanités environnementales – Nantes Université TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 14:00 – 18:30

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Etudiant, Tout public

Pour vous, qu’est-ce qu’un ruisseau idéal ?Le temps d’une après-midi, les Étudiant·es proposent aux passants de participer à une fresque, de la manière dont ils veulent, autour de la thématique du ruisseau.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/dessine-moi-un-ruisseau/



