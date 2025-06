Dessine-moi une Brebis ! Concours de dessin Réquista 1 juillet 2025 07:00

En 2025, nous célébrons un anniversaire d’exception les 100 ans de l’AOP Roquefort.

Pour rendre hommage aux brebis, la clé essentielle à la fabrication du Roquefort, l’Office de tourisme organise un concours de dessin ouvert à tous !

Thème du concours Une brebis pas comme les autres.

L’imagination est votre seule limite !

Quelques idées pour s’inspirer :

– Une brebis rock’n’roll

– Une brebis danseuse étoile

– Une brebis astronaute

– Une brebis pilote de Formule 1

– Une brebis super-héroïne

Comment participer ?

De juillet à août, chaque participant réalise une œuvre (dessin, peinture, collage) mettant en scène une brebis telle qu’il l’imagine.

Chaque semaine, un dessin sera tiré au sort parmi les participants. Le gagnant verra son œuvre publiée sur notre page Facebook et affichée dans les locaux de l’Office de tourisme.

Une récompense pour chaque participant :

De 1 à 99 ans, que l’on soit artiste confirmé ou simple amateur, ce concours est ouvert à tous.

Chaque gagnant recevra une surprise en plus de l’exposition de son dessin.

Laissez parler votre créativité !

Merci de déposer votre œuvre à l’Office de tourisme aux heures d’ouverture. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 79 tourisme@requistanais.fr

English :

In 2025, we celebrate an exceptional anniversary: 100 years of Roquefort PDO.

To pay tribute to the ewes, the key to making Roquefort, the Tourist Office is organizing a drawing competition open to all!

German :

Im Jahr 2025 feiern wir ein außergewöhnliches Jubiläum: die 100 Jahre der g.U. Roquefort.

Um die Schafe, den wichtigsten Schlüssel zur Herstellung von Roquefort, zu ehren, veranstaltet das Fremdenverkehrsamt einen Zeichenwettbewerb, an dem alle teilnehmen können!

Italiano :

Nel 2025 festeggeremo un anniversario eccezionale: i 100 anni del Roquefort DOP.

Per rendere omaggio alle pecore, chiave della produzione del Roquefort, l’Ufficio del Turismo organizza un concorso di disegno aperto a tutti!

Espanol :

En 2025 celebraremos un aniversario excepcional: los 100 años de la DOP Roquefort.

Para rendir homenaje a las ovejas, la clave de la elaboración del Roquefort, la Oficina de Turismo organiza un concurso de dibujo abierto a todos

