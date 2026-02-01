Dessine-moi une brebis Festival Malices au Pays Pontvallain
Lieu-dit Les Bas Jardins Pontvallain Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18
Les Merveilles · Théâtre · Durée 50min · à partir de 6 ans
Pontvallain · Salle des fêtes · 10h
Laissez-vous voyager dans cette adaptation contemporaine, drôle et poétique du conte du Petit
Prince pour petits et grands. Dans la veine des nouveaux récits, cette version du conte propose de rêver ensemble l’arrivée sur Terre des enfants d’aujourd’hui et de demain et de tourner notre regard vers la connexion au vivant. Interprétée par une enfant comédienne, la Petite Princesse remet en jeu nos stéréotypes de genres.
Tarif unique 2 €. Réservation Centre social Equip’Ages 07 57 43 09 64 familles@comcomsudsarthe.fr .
Lieu-dit Les Bas Jardins Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 7 57 43 09 64 familles@comcomsudsarthe.fr
