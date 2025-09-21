Dessine-moi une brebis Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Tout public, à partir de 5 ans

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Adaptation contemporaine, drôle et poétique du « Petit Prince » pour petits et grands. Cette version du conte propose de rêver ensemble l’arrivée sur Terre des enfants d’aujourd’hui et de demain et de tourner notre regard vers la connexion au vivant. Pour allier le fond à la forme, les musiques du spectacle sont diffusées grâce à un système de son basse consommation alimenté par des panneaux solaires. Avec la Cie Les Merveilles et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}]

Etienne Begouen