Dessine-moi une constellation – Atelier Light Painting Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:30 – 15:15

Gratuit : oui Gratuit Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 En famille, Adulte, Jeune Public, Tout public

Un atelier pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement. Dans le cadre du festival d’astronomie De la Terre aux étoiles

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 0240414233



