Dessine-moi une nouvelle République ! Maison de la Conversation Paris

Venez participer à l’événement « Dessine-moi une nouvelle République ! » pour repenser ensemble nos institutions politiques.

Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le mercredi 11 mars de 19h à 21h pour une Constituante citoyenne. Et si le problème n’était pas seulement qui gouverne… mais comment nous sommes gouvernés ?

Les associations nuances et Debatology vous invitent à imaginer concrètement la République de demain à travers un format innovant, interactif et créatif. Pour nourrir la réflexion et les échanges, cette soirée se fera autour d’un moment convivial agrémenté de vin et de fromage.

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Une Constituante citoyenne inédite pour imaginer ensemble une nouvelle République en France, en repensant nos institutions avec créativité, esprit critique, intelligence collective… vins et fromages !

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://forms.gle/TitF67Qf1wXmThT46 communication@maisondelaconversation.org



