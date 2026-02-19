Dessine-moi une nouvelle République ! Maison de la Conversation Paris
Dessine-moi une nouvelle République ! Maison de la Conversation Paris mercredi 11 mars 2026.
Venez participer à l’événement « Dessine-moi une nouvelle République ! » pour repenser ensemble nos institutions politiques.
Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le mercredi 11 mars de 19h à 21h pour une Constituante citoyenne. Et si le problème n’était pas seulement qui gouverne… mais comment nous sommes gouvernés ?
Les associations nuances et Debatology vous invitent à imaginer concrètement la République de demain à travers un format innovant, interactif et créatif. Pour nourrir la réflexion et les échanges, cette soirée se fera autour d’un moment convivial agrémenté de vin et de fromage.
Organisation
nuances & Debatology
Comment venir ?
maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Une Constituante citoyenne inédite pour imaginer ensemble une nouvelle République en France, en repensant nos institutions avec créativité, esprit critique, intelligence collective… vins et fromages !
Le mercredi 11 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://forms.gle/TitF67Qf1wXmThT46 communication@maisondelaconversation.org
