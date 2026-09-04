Dessine sur les vitres Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

Dessine sur les vitres

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 10:00:00

fin : 2026-11-18 12:00:00

Date(s) :

2026-11-18

La médiathèque propose une lecture d’albums sur le thème des animaux ainsi qu’un atelier d’arts plastiques avec Emmanuelle Enfrin.

Parents/enfants à partir de 5 ans.

Durée 2h . Sur réservation. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessine sur les vitres

L’événement Dessine sur les vitres Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret