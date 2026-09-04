Dessine sur les vitres Médiathèque Yves Chaland Nérac
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Dessine sur les vitres
Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:00:00
fin : 2026-11-18 12:00:00
Date(s) :
2026-11-18
La médiathèque propose une lecture d’albums sur le thème des animaux ainsi qu’un atelier d’arts plastiques avec Emmanuelle Enfrin.
Parents/enfants à partir de 5 ans.
Durée 2h . Sur réservation. .
Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55
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English : Dessine sur les vitres
L’événement Dessine sur les vitres Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret
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