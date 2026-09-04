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Dessine sur les vitres Médiathèque Yves Chaland Nérac

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

Dessine sur les vitres Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

Dessine sur les vitres

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:00:00
fin : 2026-11-18 12:00:00

Date(s) :
2026-11-18

La médiathèque propose une lecture d’albums sur le thème des animaux ainsi qu’un atelier d’arts plastiques avec Emmanuelle Enfrin.
Parents/enfants à partir de 5 ans.
Durée 2h . Sur réservation.   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

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English : Dessine sur les vitres

L’événement Dessine sur les vitres Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret

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