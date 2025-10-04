Dessine ta BD avec Pops Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00 – 2026-04-04T16:30:00

Viens apprendre à créer ton personnage de manga avec Pops. Tu apprendras à créer un personnage, les mettre en scène avec des bulles et à jouer avec les émotions des mangas.

La séance du 4 octobre a lieu dans le cadre de la NUIT DES BIBLIOTHÈQUES !

Jauge 10 personnes.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Atelier manga dessin

